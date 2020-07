Ciro Russo, 18 anni di reclusione per aver tentato di bruciare viva la sua ex (Di martedì 14 luglio 2020) Ciro Russo era un’aspirante carabiniere che l’anno scorso, dopo aver violato i domiciliari, ha raggiunto la sua ex tentando di bruciarla viva. I familiari della donna la definiscono una sentenza giusta, ma manifestano molte perplessità sul comportamento tenuto dallo Stato. L’ex aspirante carabiniere Ciro Russo è stato condannato a diciotto anni di carcere. La condanna … L'articolo Ciro Russo, 18 anni di reclusione per aver tentato di bruciare viva la sua ex proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

