MotoGP eSport 2020 – Nasce il Team Aprilia Racing eSports con EleGhosT555 e Joel_Clay (Di lunedì 13 luglio 2020) La sfida di Aprilia in MotoGP abbraccia anche il mondo del gaming: Nasce il Team Aprilia Racing eSports, che farà il suo esordio nel Campionato MotoGP eSport 2020. Una avventura nuova per Aprilia, ma coerente coi valori di sfida e competizione che da sempre animano il brand italiano, che vanta un palmares di 54 titoli mondiali nelle varie discipline del motociclismo sportivo: Motomondiale, Superbike, Off-Road e Trial. Da sempre un riferimento per il pubblico più giovane, Aprilia entra nel gaming con la stessa voglia di vittoria che da sempre la anima. Dopo aver visto i campioni della MotoGP sfidarsi nei Gran Premi virtuali organizzati durante il ... Leggi su sportfair

Aprilia ampia il proprio impegno in MotoGp lanciandosi nelle competizioni virtual. È stato infatti presentato il Team Aprilia Racing eSports, che esordirà nella massima competizione internazionale già ...

MotoGP | Williams_Adrian parte forte con la doppietta nel primo round

Il Campionato eSport MotoGP 2020 è tornato in azione oggi con un emozionante primo appuntamento della Global Series che ha regalato tante sorprese e spettacolo dal primo all’ultimo giro. Nel mese di g ...

