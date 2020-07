È morta l’attrice Kelly Preston (Di lunedì 13 luglio 2020) (foto: Getty Images)È morta all’età di soli 57 l’attrice Kelly Preston, dopo aver combattuto per oltre due anni contro un cancro al seno. Nota per i suoi ruoli in film come I gemelli e Jerry Maguire, era sposata del 1991 con John Travolta, il quale ha dato la notizia della sua scomparsa con un messaggio sui social: “Kelly ha combattuto una battaglia coraggiosa con l’amore e il sostegno di tante persone“, ha scritto l’attore. “Mi prenderò un po’ di tempo qui coi miei figli“. Anche la figlia Ella ha voluto ricordare la madre con un messaggio social: “Non ho mai incontrato nessuno di così coraggioso, forte, bello e amorevole come te. Chiunque sia stato così fortunato da averti incontrato o essere stato in tua presenza ... Leggi su wired

LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - Adnkronos : Morta l'attrice #KellyPreston, moglie di #JohnTravolta - rtl1025 : ?? E' morta, all'età di 57 anni, l'attrice #KellyPreston, moglie di #JohnTravolta, dopo una battaglia durata due an… - ohskeeter_ : RT @Adnkronos: Morta l'attrice #KellyPreston, moglie di #JohnTravolta - TwocentsTweets : RT @GiusCandela: Morta l’attrice Kelly Preston, l’annuncio del marito John Travolta: “La mia bellissima moglie ha perso la battaglia contro… -

Ultime Notizie dalla rete : morta l’attrice RepIdee traccia la strada: “La passione civile è il segno dell’Italia che riparte” la Repubblica