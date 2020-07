“Ubriache fradicie violentate dall’amichetto”: modificato ma ancora raggiungibile il titolo di Rimini Today (Di venerdì 10 luglio 2020) I nostri lettori ci hanno segnalato lo screenshot di un articolo attribuito a Rimini Today dal titolo: “Ubriache fradicie al party in spiaggia, due 15enni violentate dall’amichetto”. La notizia riporta un’indagine su un caso di violenza sessuale avvenuta a Rimini durante un party in spiaggia. Le vittime, due minorenni di 15 anni, sarebbero state abusate da un loro amico di 16 mentre si trovavano in uno stato di alterazione alcolica. Le due adolescenti riportavano sangue nelle parti intime e la Squadra Mobile, allertata dal 118, avrebbe individuato il responsabile che è stato segnalato alla Procura dei Minori. Le indagini sono ancora in corso. Il titolo è stato modificato La ricerca ... Leggi su bufale

SirDistruggere : RiminiToday, le vittime sono le ubriache fradicie lo stupratore è l'amichetto. - givemeunderoos : RT @antifashish: 'amichetto' (innocente e puccioso) 'ubriache fradicie' (cattive, trasgrevvive, quasi sottolineando che è colpa loro) ma… - ito_misuku : RT @antifashish: 'amichetto' (innocente e puccioso) 'ubriache fradicie' (cattive, trasgrevvive, quasi sottolineando che è colpa loro) ma… - Noovyis : (“Ubriache fradicie violentate dall’amichetto”: modificato ma ancora raggiungibile il titolo di Rimini Today) -… - applausixfibra : RT @antifashish: 'amichetto' (innocente e puccioso) 'ubriache fradicie' (cattive, trasgrevvive, quasi sottolineando che è colpa loro) ma… -

