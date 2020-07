Pierpaolo Sileri: “Per stranieri che fuggono ai controlli è giusta l’espulsione” (Di sabato 11 luglio 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha espresso il proprio pensiero oggi su Rai Radio1 a ‘In viva voce’ in merito ai controlli e alle precauzioni che anche i cittadini stranieri devono adottare: “Il ricorso al Tso per chi rifiuta la quarantena e viola l’isolamento è eccessivo – ha spiegato – ed infatti è applicato in altre situazioni. Peraltro ci troviamo davanti a delle situazioni francamente molto rare e quello che deve essere fatto è applicare la legge anche con la denuncia penale. Se la violazione riguarda un cittadino straniero che fugge ai controlli, forse lì anche l’espulsione, una volta finita la quarantena, secondo me potrebbe essere una giusta soluzione”. Leggi su sportface

Radio1Rai : ???@piersileri a @Radio1VivaVoce: 'Estensione #statodiemergenza? Se è una cornice legislativa per aiutare l'Italia,… - ilariasotis : RT @Radio1Rai: ???@piersileri a @Radio1VivaVoce: 'Estensione #statodiemergenza? Se è una cornice legislativa per aiutare l'Italia, ben venga… - valtaro : #Blocco voli dal Bangladesh, Pierpaolo Sileri: 'Attenzione a bloccare e chiudere, serve una ...… - whateverworkz : RT @LaVeritaWeb: Il viceministro della Salute: «Il fondo Salvastati non è vantaggioso. Il farmaco anti Covid ora non esiste, e comunque non… - mixc7 : RT @piersileri: Podcast integrale dell’intervista @Radio1Rai #InVivavoce Facciamo un punto sulla proroga dello #statodiemergenza i #focola… -