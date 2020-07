A Barcellona mascherina obbligatoria anche in spiaggia: multa salata per i trasgressori (Di venerdì 10 luglio 2020) Naso e bocca coperti in tutti i luoghi pubblici, all'aperto e al chiuso, anche quando è possibile rispettare le distanze di... Leggi su today

matildebruschi : Barcellona, 3.13pm, gradi percepiti sotto la mascherina = indecifrabili - chiarakalos : RT @8cMLeti: Ho visto la prima foto di Edin Pjanic con una maglia del Barcellona addosso non voglio né mascherina né niente voglio morire c… - 8cMLeti : Ho visto la prima foto di Edin Pjanic con una maglia del Barcellona addosso non voglio né mascherina né niente voglio morire cit -

Barcellona, mascherina obbligatoria anche in spiaggia: multa elevata in caso di violazione

Giri anche per Toprak Razgatlioglu che piazza il terzo tempo di questo pomeriggio con poco meno di un secondo di distacco da Redding. Rea rimane in seconda posizione, mentre l'altra Kawasaki di Alex L ...

Covid-19: il record degli Usa, le mascherine in Catalogna e l'idrossiclorochina di Bolsonaro

Dopo l'Australia, con la zona di Melbourne di nuovo in lockdown, è la Spagna il paese che, per primo in Europa Occidentale, ricorre a nuove misure di contenimen ...

