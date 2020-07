Temptation Island, Manila e Lorenzo hanno litigato. Lasceranno il reality? (Di giovedì 9 luglio 2020) Manila e Lorenzo hanno litigato a Temptation Island. Lasceranno il reality? Bugie e tradimenti. Pianti e insulti tra le coppie in gioco. Temptation Island già dalla seconda puntata in onda stasera su Canale 5 si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra coppie che scoppiano e chi ha già preparato la valigia per lasciare il villaggio in quel di Sardegna. Stando ad alcune voci, una coppia vip potrebbe lasciare il villaggio. Di chi si tratta? Chi lascerà il villaggio? Sembrerebbe che ci sia stato qualche problema per la coppia vip formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Pare che Lorenzo si sia infuriato dopo aver visto un video che riguarda la ... Leggi su pianetadonne.blog

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - bohnonlosofaitu : Ho appena realizzato che non posso vedere temptation island. COSA MI PERDERÒ #circozzi - eliscrivecose : @cosmosies Temptation Island è qualità se becchi l’edizione, anche quello un programma al limite limite secondo me!… - infoitcultura : Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia: falò con finale a sorpresa. Anticipazioni puntata 9 luglio - infoitcultura : Temptation Island anticipazioni: Annamaria abbandona? (VIDEO) -