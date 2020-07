Rinviato l’uso del Var nei gironi di Europa League: sarà usato dal 2021/22 (Di giovedì 9 luglio 2020) Niente Var nella fase a gironi di Europa League 2020/21. Lo ha confermato l’Uefa, che ha così Rinviato l’utilizzo della video assistenza per gli arbitri alla stagione successiva per l’ex Coppa Uefa, in cui il Var ha esordito ufficialmente dai sedicesimi di finale della stagione 2019/20. “Secondo la pianificazione originale, il Video Assistant Referee (VAR) … L'articolo Rinviato l’uso del Var nei gironi di Europa League: sarà usato dal 2021/22 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

