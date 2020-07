Samoa, resta in carcere 5 anni in più del dovuto: "Nessuno mi ha detto nulla" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un 45enne delle Samoa ha trascorso cinque anni in prigione più di quelli che avrebbe dovuto perché «Nessuno gli aveva detto quando sarebbe stato scarcerato». La storia di Sio Agafili, padre di tre... Leggi su feedpress.me

Un 45enne delle Samoa ha trascorso cinque anni in prigione più di quelli che avrebbe dovuto perché «nessuno gli aveva detto quando sarebbe stato scarcerato». La storia di Sio Agafili ...

C’era una volta il Samoa, oggi immobile in abbandono. Il Comune intima: “messa in sicurezza”

In passato era un frequentato minimarket. Poi si tentò anche la strada della pizzeria con vista panoramica dalla terrazza sul mare dell’Arenella. Ma quell’edificio grigio che campeggia tra le vie Samo ...

