Caso camici in Lombardia, ci sono i primi indagati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Caso camici in Lombardia, dopo il clamore delle settimane scorse ora la Procura avrebbe iscritti i primi nomi come indagati Coronavirus, Caso camici in Lombardia, l’inchiesta sembra essere arrivata ad una prima svolta. Secondo l’Ansa infatti ci sarebbero i nomi dei primi indagati da parte della Procura di Milano. Uno sarebbe Andrea Dini, cognato del … L'articolo Caso camici in Lombardia, ci sono i primi indagati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

