Bologna Sassuolo 0-2 LIVE: raddoppio di Haraslin (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Sassuolo 0-2 MOVIOLA 56′ Gol di Haraslin – Bella azione di Defrel che arriva al tiro, Skorupski respinge, Bani incespica e Haraslin ribadisce in rete. 44′ Occasione Caputo – L’attaccante neroverde calcia col destro dall’interno dell’area, reattivo Skorupski che respinge in corner. 41′ Gol Berardi – Il numero 25 rientra col destro su Tomiyasu ... Leggi su calcionews24

