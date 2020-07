Colloqui in carcere, nascondevano 9 microtelefonini negli slip (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno provato ad introdurre dei microtelefonini in carcere nascondendoli nei propri slip: sono state individuate e denunciate. Protagoniste della vicenda due donne, scoperte dal personale femminile di polizia penitenziaria operante nel settore Colloquio, nell’ambito delle attività di controllo e perquisizione. Le due si erano recate al carcere di Secondigliano per incontrare dei parenti detenuti, nascondendo nelle mutande 9 microtelefonini, poi rinvenuti dagli agenti. A rendere noto l’accaduto è stato il sindacato Osapp: “Ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato alta professionalità e senso del dovere nell’espletare questo delicato compito, che richiede massima attenzione tenuto conto della diffusione di questi piccoli strumenti tecnologici di facile introduzione e di ... Leggi su anteprima24

Due donne hanno cercato di introdurre 9 micro telefoni nel carcere di Secondigliano nascondendoli nelle mutande; sono state scoperte durante la perquisizione prima del colloquio coi detenuti e sono ...

