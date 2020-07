MISE, Patuanelli: “Assegnati contributi a fondo perduto per 1.940 Comuni” (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il decreto con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore di ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a mille abitanti, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La misura – fa sapere il MISE in una nota – mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020. In particolare, – spiega il Ministero – sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile. Ciascun Comune beneficiario ... Leggi su quifinanza

