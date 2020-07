Sperlonga, tromba d’aria sulla spiaggia: ombrelloni e lettini volano via. Danni a uno stabilimento – Le immagini (Di domenica 5 luglio 2020) Una tromba d’aria sabato mattina ha colpito il lungomare di Sperlonga, in provincia di Latina, devastando gli stabilimenti della spiaggia. Come si vede dalle immagini, la tromba arrivata dal mare si è avvicinata velocemente agli ombrelloni e ai lettini, trasportandoli con sé nel vortice. Mentre si affrettava a lasciare la spiaggia, come riporta il Messaggero, un uomo di 76 anni è morto, colpito da un malore. L'articolo Sperlonga, tromba d’aria sulla spiaggia: ombrelloni e lettini volano via. Danni a uno stabilimento – Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

