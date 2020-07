Sala, Milano e il virus: «Se potessi tornare indietro, non parlerei un sacco di volte» (Di sabato 4 luglio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli su TPI sulla sua possibile ricandidatura dopo il difficile momento che ha vissuto la città. “La vera questione non è come sta, ma “è davvero finita?”. La scienza non ci aiuta, anche gli scienziati non sanno molto e il problema è che parlano tanto, in un momento in cui bisogna parlare poco. Se potessi tornare indietro. non parlerei un sacco di volte anche io” Sulla ricanditatura “Quando 5 anni fa dovevo decidermi se candidarmi, ho fatto il Cammino di Santiago. Ora non riesco. Allora mi sono comperato una bici da corsa e rifletterò in sella durante le mie vacanze liguri”. Qualche errore di comunicazione che gli è costato caro, come quello del “torniamo a lavorare” “Mi sono espresso male, ho sbagliato nel ... Leggi su ilnapolista

chedisagio : Considero @BeppeSala un bravo sindaco che ha sbagliato, e troppo, durante l'emergenza covid. Dal video iniziale a… - stanzaselvaggia : “Dormo male la notte e la foto sul Duomo è stata un errore. Milano deve rinascere, basta egoismi. Potrei dare un nu… - IlContiAndrea : In questa bella intervista di @stanzaselvaggia ho perso il conto delle scuse fatte dal sindaco #Sala. Forse non lo… - napolista : #Sala, #Milano e il virus: «Se potessi tornare indietro, non parlerei un sacco di volte» Il sindaco intervistato a… - cr_colombo : RT @chedisagio: Considero @BeppeSala un bravo sindaco che ha sbagliato, e troppo, durante l'emergenza covid. Dal video iniziale a #milanono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Milano Coronavirus a Milano, il sindaco Sala: «Se tornassi indietro parlerei meno. Sullo smart working ho sbagliato» Leggo.it Coronavirus Lombardia, 95 nuovi casi. Calano i ricoveri, ma i deceduti sono 16 in un giorno

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 94.318 persone (+95 rispetto a ieri, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 «debolmente positivi»); ...

Coronavirus, 95 nuovi positivi in Lombardia, +16 morti

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Sono 95 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 debolmente positivi. Il bilancio dei morti sale a 16.691, con 16 dec ...

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 94.318 persone (+95 rispetto a ieri, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 «debolmente positivi»); ...Milano, 4 lug. (LaPresse) - Sono 95 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 32 a seguito di test sierologici e 21 debolmente positivi. Il bilancio dei morti sale a 16.691, con 16 dec ...