“Ma stai attenta!”. Barbara D’Urso, critiche a non finire per quel gesto (e non solo). E finisce asfaltata (Di sabato 4 luglio 2020) Barbara D’Urso, ogni foto solleva una polemica. Ancora sotto la cascata delle critiche, la conduttrice ha fatto visita alla città di Venezia per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia degli amici. Ma una volta tornata a casa, a Cologno Monzese, Barbara ha dovuto fare i conti con gli hater e i tentativi di ‘sabotare’ tutto i lcarica di serenità fatto nei giorni precedenti. Questa volta, i toni diventano pesanti. Che Carmelita ami il suo lavoro è fuori discussione. Nonostante siano in molti ad apprezzare la nota conduttrice Mediaset, la bilancia non riesce ancora a pendere solo dal lato dei consensi. Tanti gli attacchi e le frecciatine a cui Barbara raramente risponde, Non mollano la presa, nonostante a volte ci sia davvero poca ‘carne al fuoco’.



