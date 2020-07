Frosinone, Covid: positiva una donna tornata dal Perù. Ora i “viaggi di rientro” fanno paura (Di sabato 4 luglio 2020) I recenti casi di persone positive al Covid 19 dopo viaggi all’estero dimostrano come il fenomeno dei “viaggi di rientro” sia di particolare gravità e rappresenti il nuovo problema sul fronte Covid. Sono di poco fa, ad esempio, le durissime parole del Governatore del Veneto Zaia: “Morto il serbo che ha contagiato l’imprenditore vicentino: ci ha riportato il virus”. E sempre poco fa l’Unità di Crisi Lazio ha comunicato che un caso simile si è verificato anche in provincia di Frosinone e riguarda una donna tornata dal Perù. Sottoposta a tampone è risultata positiva facendo subito suonare il campanello d’allarme. In merito la Asl di Frosinone ha immediatamente avviato le procedure di contact tracing internazionale al fine di definire la possibile mappa dei contatti avuti dalla donna e, soprattutto, dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, Covid: positiva una donna tornata dal Perù. Ora i “viaggi di rientro” fanno paura - CasilinaNews : Coronavirus, unità di crisi Lazio: nella Asl Roma 6 un uomo positivo (ad Anzio) di rientro da Bangladesh e un bambi… - zazoomblog : Frosinone sanità: parte la Telecardiologia. Il nuovo servizio servirà anche a limitare i contagi da Covid-19 -… - CorriereCitta : Frosinone, sanità: parte la Telecardiologia. Il nuovo servizio servirà anche a limitare i contagi da Covid-19 - patmagrini : #ASLdiFROSINONE 'Vogliamo tornare NON COME PRIMA ma MEGLIO DI PRIMA' dell'epidemia Covid:avviata la TELECARDIOLOGIA… -