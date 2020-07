Campidoglio, nasce la web app “Roma al Tuo Fianco” per segnalazioni dei cittadini su sicurezza e sovraffollamenti (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 luglio 2020 – Roma Capitale lancia la web app “Roma al Tuo Fianco”, che consente a tutti i cittadini di segnalare tempestivamente, e in modo del tutto anonimo, eventuali problematiche riscontrate sul territorio. Si inizia con la possibilità di intervenire su quattro temi: sovraffollamenti, lampioni rotti, abbandono illecito dei rifiuti e attraversamenti pedonali non visibili. La web app, raggiungibile al link www.romaltuofianco.comune.roma.it e realizzata da Oracle, sarà disponibile in lingua italiana e inglese e potrà essere utilizzata da pc, tablet e smartphone. I dati raccolti con il contributo degli utenti vengono elaborati con un modulo applicativo sviluppato da TIM, integrato con la data platform di Roma Capitale. Alimenteranno delle “mappe di calore” che consentiranno di visualizzare la diffusione dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

