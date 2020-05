Buffon: «Chiellini? Al primo anno alla Juve voleva marcare a uomo Ibra» (Di sabato 9 maggio 2020) Buffon svela un particolare aneddoto riguardante il compagno Chiellini: le parole del portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha inviato un videomessaggio a Giorgio Chiellini, andato in onda nel corso dell’intervista del difensore ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del portiere sul centrale bianconero. «Ciao Giorgione. Chi fa una carriera così lunga e così luminosa e ricca di tante sfide come la tua, non può che catturare l’attenzione dei lettori. Il mio ricordo di Giorgio è legato al suo primo anno alla Juve, una Juve di campionissimi. Se non sbaglio era il 2005. Lui era il ragazzino di provincia arrivato da Livorno che in ogni allenamenti si divertiva e faticava a voler marcare a uomo Ibra, che era l’astro nascente. Seppur Giorgio fosse già grosso e muscoloso, faceva fatica. Ibra correttezza anche qualche scorrettezza ... Leggi su calcionews24 Juve : “Rinnovi Chiellini - Buffon; Dybala resta con noi

