Moody’s non modifica il rating, l’Italia evita la serie B (Di venerdì 8 maggio 2020) Il giudizio resta Baa3, ultimo scalino prima dei titoli «spazzatura». Anche la canadese Dbrs conferma la valutazione a BBB (high) ma peggiora l’outlook da stabile a negativo Leggi su ilsole24ore Moody’s non modifica il rating - l’Italia evita la serie B (Di venerdì 8 maggio 2020) Il giudizio resta Baa3, ultimo scalino prima dei titoli «spazzatura». Anche la canadese Dbrs conferma la valutazione a BBB (high) ma peggiora l’outlook da stabile a negativo

sole24ore : L'agenzia #Moody's rinvia l'esame sul #rating dell'#Italia. In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendar… - sole24ore : Moody’s non modifica il rating, l’Italia evita la serie B - LaStampa : L’agenzia di rating statunitense ha deciso di rinviare il giudizio, mantenendo l'outlook a stabile. Preoccupa il de… - Davide_Magno : Cambi la prospettiva per non rispondere alle domande sul l’attuale aiuto approntato dalle Istituzioni UE...a parte… - RomanoCeccon : RT @fisco24_info: Moody’s non modifica il rating, l’Italia evita la serie B: Il giudizio resta Baa3, ultimo scalino prima dei titoli «spazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Moody’s non Mps vola in Borsa, +20% con la promozione del rating di Moody’s Corriere della Sera