Milano | folla ai Navigli Sala | «Vergognoso | prenderò provvedimenti»

(Di venerdì 8 maggio 2020)ai, il sindacoa gamba tesa: «Immagini vergognose, è un momento in cui bisogna incazzarsi» Il sindaco diGiuseppenon ci sta. Le immagini deiafti hanno portato il primo cittadino ad un video-sfogo. Ecco le sue parole: «Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo isono vergognose. Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò, chiudo ie chiudo l’asporto». Leggi su Calcionews24.com

"Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, e' un ultimatum, o io domani come al solito saro' qui a Palazzo Marino e prendero' provvedimenti, c ..."