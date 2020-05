Siluro di Giletti su viale Mazzini: silenzi su di me? “Dalla Rai quando è morto mio padre neanche un telegramma”… (Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre viale Mazzini continua a tacere sul caso Di Matteo-Bonafede, Giletti contrattacca: la Rai? “quando è morto mio padre neanche un telegramma”. Giletti non ci sta. E travolto dagli insulti in “bella mostra” sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dopo la replica torna all’attacco. L’indomito autore dello scoop sullo scontro tra il magistrato antimafia Di Matteo e il ministro della Giustizia Bonafede, si toglie un altro sassolino dalla scarpa. Così, coprendo in parte anche il silenzio dell’editore del La 7 sulle vicende accusatorie che lo hanno coinvolto in questi ultimi giorni, centra nel suo mirino la Rai. E a proposito di silenzi, dopo il suo tempestoso addio agli studi di viale Mazzini, il giornalista parla e contrattacca. Stavolta dai microfoni di Radio Rtl 102.5. Duro j’accuse di Massimo Giletti alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 maggio 2020) Mentrecontinua a tacere sul caso Di Matteo-Bonafede,contrattacca: la Rai? “mioneanche un telegramma”.non ci sta. E travolto dagli insulti in “bella mostra” sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dopo la replica torna all’attacco. L’indomito autore dello scoop sullo scontro tra il magistrato antimafia Di Matteo e il ministro della Giustizia Bonafede, si toglie un altro sassolino dalla scarpa. Così, coprendo in parte anche ilo dell’editore del La 7 sulle vicende accusatorie che lo hanno coinvolto in questi ultimi giorni, centra nel suo mirino la Rai. E a proposito di, dopo il suo tempestoso addio agli studi di, il giornalista parla e contrattacca. Stavolta dai microfoni di Radio Rtl 102.5. Duro j’accuse di Massimoalla ...

