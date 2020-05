Paura sul Grande Raccordo Anulare: uomo aggredisce a calci e pugni i poliziotti, poi si lancia tra le macchine in corsa (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ accaduto ieri mattina intorno alle 11.00 quando gli agenti della Polizia Stradale sono dovuti intervenuti al Km. 13 della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dove diverse chiamate, pervenute alla sala operativa, avevano segnalato una persona a piedi sulla corsia di emergenza. I poliziotti, rintracciato il soggetto, si sono subito attivati per indurlo ad uscire dall’autostrada in considerazione della pericolosità del tratto stradale, dovuta anche alle condizioni di traffico. L’uomo però, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, si è lanciato tra le autovetture in transito sulla carreggiata. Immediatamente, gli agenti della stradale di Settebagni lo hanno bloccato, malgrado questi, pur di perseverare nel suo gesto, ha iniziato a colpirli con calci e pugni, tentando ripetutamente di sottrarsi al loro intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta Paura nella notte in Trentino : orso si arrampica sul balcone di una palazzina [VIDEO]

“Abbiamo paura - chiediamo garanzie” : tutta la preoccupazione del club sulla ripresa del campionato

Ultime Notizie dalla rete : Paura sul Attimi di paura sul Grande Raccordo Anulare, aggredisce gli agenti e poi si lancia tra le macchine in corsa Il Punto a Mezzogiorno Esplosione all’Adler di Ottaviano: chi era Vincenzo Lanza, l’operaio morto

Ci sono stati due feriti gravi e una vittima a causa dell'esplosione all'Adler di Ottaviano. A perdere la vita è Vincenzo Lanza, operaio di 55 anni. È di un morto e due feriti il bilancio della violen ...

Paura sul Raccordo: si lancia tra le auto, poi colpisce gli agenti con calci e pugni

Si è lanciato tra le vetture, poi ha colpito gli agenti con calci e pugni. Paura sul Raccordo nella mattinata di martedì 5 maggio: alle 11 il personale della Polizia Stradale è dovuto intervenuti al c ...

