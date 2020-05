Tallulah Willis | che combatte i suoi demoni mostrandosi imperfetta

Leggi su dilei

(Di martedì 5 maggio 2020) Non è facile essere figlia di due degli attori più belli, famosi e invidiati di Hollywood, come Brucee Demi Moore. E non importa che i tuoi genitori facciano del loro meglio per proteggerti e preservarti dall’invadenza dei media, portandoti a vivere lontana da Hollywood, tra natura e animali. Perché prima o poi l’ombra invadente della fama e della celebrità di chi ti sta accanto ti raggiunge e richiede il suo contrappasso. Lo sanno bene Rumer, Scout e, figlie della coppia. Cresciute in un meraviglioso ranch nell’Idaho, ma tornate a Hollywood in adolescenza, nel momento più fragile della loro crescita, perché la mamma si era risposata con Ashton Kutcher e stava vivendo il periodo più buio della sua esistenza, fatto di depressione e dipendenza da alcol. E le tre ragazze si sono ritrovate a fare i conti con ...