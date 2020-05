Pagliacci e incompetenti L' ira di Pechino sugli Usa

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Gaia Cesare Attacco al modello americano e ai suoi simboli. "Trump vuole vincere le elezioni, noi salvare vite" «Coppia dibugiardi». Volano parole pesanti, un'escalation verbale senza precedenti dalla Cina agli Stati Uniti nella nuova Guerra Fredda per il dominio economico e geopolitico del mondo che si gioca sui cadaveri, a oggi 250mila vittime ufficiali nel mondo per coronavirus. L'insulto vola da, destinazione Washington, tramite il Quotidiano del Popolo, l'organo di stampa del Partito comunista cinese in un Paese che non conosce libertà di stampa e i cui media sono megafono del pensiero unico del Politburo. Uno dei destinatari è Steve Bannon, ex capo consigliere di Donald Trump e insieme ideologo e burattinaio del sovranismo internazionale, la prova che il Partito comunista cinese attacca una visione del mondo e le politiche ...