Coronavirus, 1.075 contagi in un giorno (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus, il bilancio di martedì 5 maggio 2020. Trend in diminuzione, ritornano a salire i decessi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di martedì 5 maggio 2020. Il trend si conferma in diminuzione con la curva che continua la sua lenta discesa. I numeri di questa giornata sono ai livelli del 10 marzo con la ‘fase 2’ che inizia nel migliore dei modi. Nei prossimi giorni si dovrebbe continuare in questo modo con i fari del Governo che sono puntati intorno al 15 maggio quando si attendono i primi risultati della ‘fase 2’. Coronavirus, il bilancio di martedì 5 maggio 2020 1.075 casi in un solo giorno. E’ questo il bilancio di martedì 5 maggio con una crescita complessiva dello 0,5%, ai minimi ormai da due mesi. Ritorna, invece, a preoccupare il numero dei decessi. Dopo un calo registrato nei giorni scorsi, i morti ... Leggi su newsmondo Coronavirus Italia - bollettino 5 maggio : 1.513 malati in meno - 213.013 contagi totali (+1.075) - 29.315 morti (+236) - 85.231 guariti (+2.352)

Coronavirus Italia - +1075 casi e 236 morti. I guariti sono +2.352

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 075 Coronavirus: F.Sala, in Lombardia tasso contagio R0 e' 0,75, meno che in Italia Borsa Italiana Coronavirus, diminuiscono i positivi ma resta alto il numero dei morti

Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario, a oggi, 5 maggio, il totale delle p ...

Coronavirus Italia, 1.513 malati in meno in 24 ore. Le vittime sono 29.315, 236 in un giorno

