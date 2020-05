Borse puntano sulla fine del lockdown | ma frenano su decisione Corte tedesca

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 5 maggio 2020) Gli indici cercano di recuperare terreno, dopo la seduta di vendite di lunedì, ma riducono i guadagni: laCostituzionaleha confermato la legalità del Qe, ma, con una sorta di ultimatum, ha messo condizioni a un'ulteriore partecipazione della Bundesbank al programma. A Piazza Affari in rally Eni, Tenaris e Saipem con l'accelerata del greggio. Bene Intesa Sanpaolo e Fca in attesa dei conti. Spread poco mosso in area 235 punti.