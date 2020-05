Lo Scudetto alla Lazio? Lady Immobile ora fa ​una strana promessa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Marco Gentile La moglie di Ciroha fatto una "" nel caso in cui ladovesse davvero vincere lo: "Pronta ad avere un quarto figlio in caso di tricolore" Cirovuole tornare in campo e nei giorni scorsi l'ha detto a chiare lettere intervistato daStyle Channel: "Sono d’accordo con il pensiero di società e compagni dopo il decreto. Non mi sembra giusto poter correre in un parco pubblico e non a Formello dove abbiamo un centro sportivo con sei campi che ci permettono di allenarci da soli. Siamo con le mani in mano, senza sapere cosa fare", questo il pensiero piccato del capocannoniere del campionato italiano.pensa ai propri tifosi dato che il calcio potrebbe essere una buona valvola di sfogo per i tifosi: "Molti nostri compagni di squadra sono rimasti a casa senza le proprie famiglie e questo mi dispiace. ...