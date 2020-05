Covid-19: i casi in Germania sarebbero 10 volte più alti delle stime ufficiali (Di lunedì 4 maggio 2020) Paese che vai, approssimazione che trovi. Dopo l’Italia anche la Germania si trova alle prese con la reale portata dell’epidemia da nuovo Coronavirus con cifre che potrebbero essere molto diverse da quelle rilasciate ufficialmente dalle autorità di Berlino. Secondo gli scienziati dell’Università di Bonn il numero di contagiati tedeschi ammonterebbe a 1.8000.000 casi e non 160mila come dichiarato dalle stime ufficiali. Lo studio deve ancora essere sottoposto alle verifiche che precedono le pubblicazione nelle riviste scientifiche ed è basato su una serie di monitoraggi e dati raccolti nella cittadina di Gangelt, nel municipio di Heinsebrgm uno dei luoghi con il più alto tasso di mortalità del Covid-19. Su un campione di 919 persone gli infetti ammontavano al 15% della popolazione della cittadina con un tasso di letalità dello ... Leggi su giornalettismo Covid-19 - la rivelazione : “Strani casi di polmonite in Italia a fine 2019”

Coronavirus : in Basilicata il primo giorno della Fase 2 è "COVID free" - zero casi su 245 test

La giornata odierna presenta un bollettino che aggiorna i dati pubblicati ieri, con un trend dei positivi in costante ribasso. I casi totali di contagi da Covid-19 in Sardegna passano da 1.319 a 1.317 ...

La Liguria è tra le regioni del nord che nel primo trimestre del 2020 hanno registrato la mortalità più bassa a causa della pandemia da covid-19. È quanto emerge dal rapporto sulla mortalità della pop ...

