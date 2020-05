Meghan Markle perde il primo round in tribunale ecco cosa è successo

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020) Sconfitta in, alla battaglia legale contro il Mail on Sunday viene vinta dal tabloid La lotta dei Sussex contro alcuni tabloid della stampa britannica continua e adesso sono arrivate le chiamate in. Sia Harry chehanno denunciato le notizie fake date dalla stampa britannica sul loro conto e hanno denunciato il loro atteggiamento. Tutto questo ha dato inizio ad una battaglia legale che sta prendendo dei contorni diversi dalle loro aspettative. In un’intervista recente i duchi hanno annunciato che non rilasceranno più alcuna comunicazione con Daily Mail, Daily Express, Daily Mirror, The Sun. I tabloid sono stati condotti indalla coppia per aver pubblicato che l’ex attrice di Suits aveva scritto al padre Thomas senza il suo permesso. Il giornale però aveva pubblicato solo alcune parti della lettera, ...