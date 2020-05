Mastella sulla pantera | “State attenti e controllate i bambini”

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, è intervenutoquestione relativa all’avvistamento di un animale selvatico a Benevento nel pomeriggio odierno invitando gli abitanti della zona interessata a prestare la massima attenzione: “Pare sia stata segnalata una, o animale non domestico, dalle parti dello stadio, andando per la Fondovalle Sabato e nelle aree boschive. Perciò, statei bambini nelle uscite. E segnalate eventuali uccisioni di animali domestici. Insomma, prestate attenzione. Sulle tracce ci sono carabinieri, forestale e polizia, che ringrazio, però,”. L'articolo: “Statei bambini” proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Mastella sulla fase due. 'Ricominciamo ma seguendo le regole' #Benevento - giovannaconfal4 : È un pezzo davvero esilarante, Travaglio è molto ironico e sarcastico, godibilissimo e quello che dice è vero. I pa… - JHajji85 : @matteorenzi Ragazzi Renzi è il frutto del retaggio politico-culturare di questo paese, che vede nel misero partito… - AngeloBERARDIN1 : RT @nonelarena: Il commento di #ClementeMastella sulla #scarcerazione del #boss #Zagaria. #nonelarena #Giletti #La7 #Mastella #PasqualeZaga… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella sulla

Villa comunale in riapertura dal 6, obbligo di mascherina. Ecco le disposizioni per ricominciare. Sulla ripresa è intervenuto anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che in diversi messaggi ha ...“Chi tornerà il 4 maggio dal Nord Italia deve denunciarsi. Ai parenti chiedo di comunicare il ritorno all’Asl e al Comune, mentre ai vicini di casa chiedo di segnalare la presenza di chi non lo ha fat ...