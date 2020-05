Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina (Di venerdì 1 maggio 2020) I Cinque Quartieri di Firenze comunicano che le manifestazioni “Cantine in piazza”, “Svuota la cantina” o similari previste per il mese di maggio sono rimandate all’edizione autunnale. Tale decisione è legata all’emergenza covid-19. Questi mercatini sono caratterizzati da una concentrazione e da un afflusso di persone importante. Pertanto una drastica riduzione del pubblico e dei banchini, sicuramente necessaria per il distanziamento qualora fosse possibile realizzarlo con le prossime prescrizioni normative, provocherebbe la perdita del senso e dell’efficacia delle manifestazioni. I quartieri auspicano di poter svolgerle al meglio tra i mesi di settembre e ottobre. I Quartieri che avevano già concluso il bando per i cittadini espositori (Quartiere 4 e Quartiere 5) utilizzeranno le stesse domande per formare la graduatoria ... Leggi su laprimapagina Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Rinviate Firenze Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina Zazoom Blog Rinascita sfiorata: rinviata la ricomposizione del Polittico Griffoni a Bologna

Cambiamenti di gusto, ma anche superficialità e incultura hanno provocato gravi danni al patrimonio artistico. Lo smembramento, ad esempio, dei grandi polittici del passato, di quelle pale fatte da pi ...

Coronavirus, ecco come riprende l’attività sanitaria in Toscana I nuovi contagi sono 38: il dato più basso dall’8 marzo

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a sabato. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più bas ...

