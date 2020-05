pietroraffa : La Chiesa 'esige di poter riprendere la sua azione pastorale'. 'Esige'. E #Conte annuncia un protocollo per le 'm… - LegaSalvini : #Conte annuncia tempi di ripartenza più lunghi rispetto al previsto: dal 18 maggio riaprono i negozi, dal 1° giugno… - LegaSalvini : CONTE ANNUNCIA PREZZO EQUO: 'MASCHERINE COSTERANNO INTORNO A 50 CENTESIMI L'UNA' - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Conte annuncia: «Se curva dei contagi calerà, riaperture anticipate in alcune zone d'Italia» - leggoit : #Conte annuncia: «Se curva dei contagi calerà, riaperture anticipate in alcune zone d'Italia» -

Conte annuncia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte annuncia