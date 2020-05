Concerto del Primo Maggio 2020 stasera su Rai3: la scaletta e gli ospiti (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Concerto del Primo Maggio 2020 andrà comunque in onda, stasera su Rai3 dalle ore 20:00, anche se in una forma alternativa: la scaletta e gli ospiti. Il Concerto del Primo Maggio 2020 andrà comunque in onda, stasera su Rai3 dalle ore 20:00 alla mezzanotte circa. Rai e Cgil, Cisl e Uil, vista l'impossibilità di tenere il consueto Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno deciso insieme di trasformare l'evento di piazza in un programma televisivo, "Musica per l'Italia - Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro", con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l'occasione. In base al programma sappiamo che, non soltanto si esibiranno gli artisti già annunciati, ma che saranno presenti, in collegamento, anche due ospiti internazionali di ... Leggi su movieplayer Ambra Angiolini sul Concertone del Primo Maggio : “Consapevole del rischio”

Ambra pronta per il Concerto del Primo Maggio. Venditti : “Meglio il silenzio”

Concertone Primo Maggio 2020 - Ambra Angiolini a FqMagazine : “Quest’anno è tutto un punto interrogativo. I lavoratori dello spettacolo non siano più invisibili - serve un fondo per ripartire” (Di venerdì 1 maggio 2020) Ildelandrà comunque in onda,sudalle ore 20:00, anche se in una forma alternativa: lae gli. Ildelandrà comunque in onda,sudalle ore 20:00 alla mezzanotte circa. Rai e Cgil, Cisl e Uil, vista l'impossibilità di tenere il consuetone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno deciso insieme di trasformare l'evento di piazza in un programma televisivo, "Musica per l'Italia - Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro", con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l'occasione. In base al programma sappiamo che, non soltanto si esibiranno gli artisti già annunciati, ma che saranno presenti, in collegamento, anche dueinternazionali di ...

RaiTre : Quest'anno il concerto del @primomaggioroma ci vedrà uniti in una grande piazza globale per cantare insieme i nostr… - RaiRadio2 : «Quest'anno forse si sottolinea ancora di più l'importanza del diritto al lavoro» @frankgabbani ai microfoni di… - RaiTre : ?@vascorossi sarà con noi al concerto del #PrimoMaggio! Dalle 20.00 su #Rai3, @rai2radio e @RaiPlay Musica per l'I… - Trentin0 : Le foto - Trento, in San Pio X nuovo concerto dalla finestra: pubblico e applausi assicurati. Dopo il successo dell… - GAdams_Spink : RT @europea_lk: Serata del #primomaggio in quarantena. Dopo il concerto in streaming, sarà in streaming il #film da vedere stasera, ovviame… -