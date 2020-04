Ritornerà la centralità del Parlamento?

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) In questa lunga fase dell’emergenza sanitaria – che si protrae ormai da mesi e non è conclusa – abbiamo più volte ricordato l’importanza che ilcontinuasse a svolgere le sue funzioni. Che fosse l’istituzione in cui ciascun componente rappresenta la nazione a svolgere i compiti di stimolo e controllo sull’attività di governo, pretendendo che questa si concretizzasse (soprattutto) in decreti legge, su cui le Camere devono intervenire, per confermare, bocciare, modificare, secondo quanto previsto nella Costituzione.Ci siamo spesso sentiti rispondere che l’emergenza non è il momento del. Che qualche deroga alla Costituzione, per “necessità”, ci può stare. In fondo – ci ricordava Augias nel corso di una importante trasmissione televisiva – nell’antica Roma, ...