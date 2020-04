Lazio: 78 positivi in più (Di mercoledì 29 aprile 2020) -Asl Roma 1: 20 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le USCA-R per indagine epidemiologica su personale sanitario -Asl Roma 2: 11 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in -Asl Roma 3: 7 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio -Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 164 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul ... Leggi su romadailynews Lazio : 75 positivi in più - 17 decessi e 58 guarigioni

Coronavirus a Roma - 47 nuovi positivi. Nel Lazio 75 contagi - trend in calo : 17 decessi

Coronavirus - nel Lazio 75 nuovi positivi e 17 decessi. A Roma 47 casi - morte quattro donne (Di mercoledì 29 aprile 2020) -Asl Roma 1: 20 nuovi casidi cui 12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le USCA-R per indagine epidemiologica su personale sanitario -Asl Roma 2: 11 nuovi casi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in -Asl Roma 3: 7 nuovi casidi cui 3 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio -Asl Roma 4: 9 nuovi casi. 164 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul ...

Gazzettadiroma : Nel Lazio 75 casi positivi, trend 1,1% - Leonessaorg : Coronavirus, Lazio in controtendenza: non scendono i positivi ricoverati in ospedale - AntonioGiansant : Coronavirus a Roma, 47 nuovi positivi. Nel Lazio 75 contagi, trend in calo: 17 decessi - RadioCivita : Come emerge dai dati pubblicati dalla Regione Lazio attualmente è guarito circa il 50% del totale dei positivi regi… - CorriereUmbria : Coronavirus, 105.205 i casi attualmente positivi in Italia: la classifica aggiornata regione per regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio positivi Coronavirus a Roma, 47 nuovi positivi. Nel Lazio 75 contagi, trend in calo: 17 decessi Il Messaggero Coronavirus, 38 nuovi casi a Roma e 78 nel Lazio: il bollettino delle Asl

I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 78 in totale a livello regionale, in lievissimo aumento rispetto ai 75 di ieri. Il dato arriva dal bollettino delle Asl territoriali. Scendono i po ...

La serie A al tempo del virus: o si gioca o si muore

Due certezze si aggirano per il calcio italiano sospeso dal Coronavirus. Certezza numero uno: se non si riprende al più presto, il calcio italiano è morto. Certezza numero due: qualunque schema di rip ...

I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 78 in totale a livello regionale, in lievissimo aumento rispetto ai 75 di ieri. Il dato arriva dal bollettino delle Asl territoriali. Scendono i po ...Due certezze si aggirano per il calcio italiano sospeso dal Coronavirus. Certezza numero uno: se non si riprende al più presto, il calcio italiano è morto. Certezza numero due: qualunque schema di rip ...