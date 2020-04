Fase due | le riaperture «a ondate» Ma qualcuno richiude

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «Un’apertura a ondate permette di verificare la robustezza del sistema». È questa la linea guida dell’Italia nell’avvio della fase due. Non aperture generalizzate, ma passaggi per cerchi che ma mano si allargano aggiungendo ogni due settimane nuovi settori per allargare la platea. È però una platea che protesta, in particolare quanti sono fra gli ultimi a poter riprendere a lavorare, dai ristoratori che hanno alzato le serrande per protesta e dai parrucchieri che potrebbero non aprire prima di giugno a meno di deroghe regionali.