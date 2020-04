Oltre 200 mila contagi in Italia ma cala il numero dei positivi

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) Sono diventati 201.505 i casi totali di coronavirus in, con un incremento di 2.091 unità superiore a quello (+1.739) registrato ieri. Secondo i dati del bollettino quotidiano della protezione civile, però, continua a diminuire il saldo degli attualmente, che oggi sono 105.205, con un decremento di 608 assistiti rispetto ai -290 di ieri. Ildei guariti è salito a 68.941, con un +2.317 rispetto a ieri mentre i decessi sono diventati 27.359: nelle ultime 24 ore se sono contati purtroppo 382 contro i 333 di ieri. Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 1.863 (93 in meno) e i ricoverati con sintomi 19.723 (630 in meno); in isolamento domiciliare restano in 83.619 (+115), il 79% degli attualmente. Riprende a salire anche ildei tamponi: oggi ne sono stati ...