Mattino Cinque | Federica Panicucci ritorna | quando rientrerà

Federica Panicucci tornerà a condurre Mattino Cinque il 4 maggio. La conduttrice lo ha dichiarato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. A seguito delle nuove disposizioni, e ad una situaz ...

Cagliari, una barista in lacrime: "Così non ce la faccio a sopravvivere"

Non riesce a trattenere le lacrime Natalia Argiolas, una barista di Monserrato, in provincia di Cagliari, costretta alla chiusura ormai da 50 giorni. L'imprenditrice, mamma di una bambina di 5 anni, n ...

