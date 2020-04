Alessandro Tersigni: «Stop a Il Paradiso delle Signore, ma ritorneremo presto» (Di lunedì 27 aprile 2020) Oggi pomeriggio andrà in onda su Rai1 l’ultima puntata del Paradiso delle Signore Daily, la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, costretta, come moltissime produzioni nazionali e internazionali, a chiudere i battenti a causa dell’emergenza sanitaria. La messa in onda doveva proseguire fino a maggio inoltrato, e invece la seconda stagione della soap di successo si è dovuta fermare a 135 puntate (su 160). «Ritorneremo presto sul set», assicura l’attore Alessandro Tersigni, che ci risponde dal terrazzo di casa sua a Roma», non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza». Leggi su vanityfair Il Paradiso delle Signore Intervista ad Alessandro Tersigni : "Io e Vittorio Conti siamo simili! Siamo dei gentiluomini"

Oggi va in onda su Rai1 l'ultima puntata della serie daily «Il Paradiso delle Signore», chiusa per Covid. In questa video intervista il protagonista Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, ci parla ...

