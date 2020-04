Il Paradiso delle Signore | Puntate dal 27 al 30 aprile 2020 | l’arrivo di Angela!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 26 aprile 2020) Il, tramadal 27 al 30: dopo l’iniziorepliche, Angela arriva almentre Marta e Vittorio preparano le loro nozze. Nicoletta rientra dopo le nozze e si sente molto a disagio… Ilfa un salto all’indietro ed inizia a trasmettere le repliche. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile registrare nuovedella soap italiana e dunque si è deciso di trasmettererepliche per far compagnia ai telespettatori. A partire dal 28, infatti, inizierannoche sono state già trasmesse, mentre il 1° maggio Ilnon andrà in onda a causa del giorno di festa. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti Marta si riprende dal ...