Coronavirus | ottime notizie dalla Basilicata | record di test | solo un positivo

(Di sabato 25 aprile 2020)un casosu 766 tamponi, il massimo diesaminati in un giorno dall’inizio dell’emergenza: è quanto emerge del bollettino quotidiano della task force della. La regione è avviata verso una situazione di contagi zero. L’unico caso di ieri è stato rilevato a Bernalda. Ieri, è morto un uomo di Avigliano, 25ª vittima negli ospedali lucani, mentre sono state 11 le persone guarite (una delle quali della regione Calabria ma domiciliata in). Nel complesso in, i casi attualmente positivi sono 218 (-11), sono 25 le persone decedute e 118 (+11) i guariti. Sono diminuiti i ricoverati, 65 (-1) di cui 7 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 153 (-10). Dall’inizio dell’emergenza insono stati analizzati 9792 tamponi. Negli ospedali sono morte 25 ...