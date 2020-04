Dal Comune 2mila kit per i test alle categorie più a rischio (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Senza sosta le donazioni alle strutture sanitarie per la lotta al Covid-19. A Palazzo Mosti, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha consegnato oggi pomeriggio all’ASL e all’Ordine dei Medici della provincia 2.000 kit per i test sierologici per la lotta al Coronavirus. I kit saranno utilizzati sui soggetti più a rischio: gli stessi operatori sanitari, i pediatri, gli appartenenti ai Corpi di Polizia, compresa la Municipale, gli addetti alle vendite nei supermercati, anziani. “Ora i cittadini possono andare tranquillamente dai loro medici per rendersi conto se hanno qualche problema” – ha spiegato Mastella. Era presente alla consegna della dotazione anche la direttrice sanitaria dell’Asl Concetta Conte e il vice presidente dell’Ordine dei Medici, Luca Milano. La direttrice sanitaria ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : riceve una mail dal comune di Perugia per dei buoni spesa mai richiesti

Cristina d'Avena e Rocco Siffredi cosa hanno in comune?/ Dalla foto "Tinder" a...

Fase 2 - spostamenti consentiti fuori dal Comune : vietato il viaggio fuori regione (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Senza sosta le donazionistrutture sanitarie per la lotta al Covid-19. A Palazzo Mosti, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha consegnato oggi pomeriggio all’ASL e all’Ordine dei Medici della provincia 2.000 kit per isierologici per la lotta al Coronavirus. I kit saranno utilizzati sui soggetti più a: gli stessi operatori sanitari, i pediatri, gli appartenenti ai Corpi di Polizia, compresa la Municipale, gli addettivendite nei supermercati, anziani. “Ora i cittadini possono andare tranquillamente dai loro medici per rendersi conto se hanno qualche problema” – ha spiegato Mastella. Era presente alla consegna della dotazione anche la direttrice sanitaria dell’Asl Concetta Conte e il vice presidente dell’Ordine dei Medici, Luca Milano. La direttrice sanitaria ...

EnricoLetta : Per ripartenza non tornare al 2019 ma andare al 2030. Lotta a #cambioclimatico non sia vittima del virus. Cogliere… - AnnaAscani : Il Consiglio Europeo ha riconosciuto che è necessario un sostegno comune alle economie europee. L’accordo di princi… - TgLa7 : #Parigi: tracce di #coronavirus nell'acqua non potabile, utilizzata per pulire le strade della città, sono state i… - Giusepp66890796 : RT @Lorellastelle: Calderoli se la prende con 'lo Stato' che chiede i soldi per la cremazione nelle altre città ai parenti dei defunti di B… - GrazianoMereu : RT @granmartello: @chiscoforever @AlienoGentile @lbianchetti @dorinileonardo @ceranto @DaLoVe1974 @steveross75 @GrazianoMereu @My_Salute @c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Comune Mascherine dal Comune, Festa sospende l'acquisto Ottopagine Coronavirus, il piano di Milano per la Fase 2: auto a 30 km/h, tavolini dei bar nei parcheggi e tutti i servizi a massimo 15 a piedi da casa

Basato su due pilastri: pedonalizzazione e localizzazione dei servizi. Scelte forzate dal coronavirus delle quali il Comune ha ideato le linee guida e che ora vuole dettagliare ed ampliare con ...

La festa della Liberazione sarà online: il Coronavirus non ferma i comuni della Brianza

Il video, con i contributi pervenuti, sarà online sulla pagina del Facebook del comune a partire da domani. Lentate sul Seveso, le celebrazioni (anche) con l’ANPI A Lentate sul Seveso, le celebrazioni ...

Basato su due pilastri: pedonalizzazione e localizzazione dei servizi. Scelte forzate dal coronavirus delle quali il Comune ha ideato le linee guida e che ora vuole dettagliare ed ampliare con ...Il video, con i contributi pervenuti, sarà online sulla pagina del Facebook del comune a partire da domani. Lentate sul Seveso, le celebrazioni (anche) con l’ANPI A Lentate sul Seveso, le celebrazioni ...