Barbara Loden nello specchio (Di sabato 25 aprile 2020) C’è un’America triste e smarrita dietro le immagini scintillanti di New York o di Las Vegas, come dietro la grande vetrina di Hollywood. Se volessimo darle un volto femminile, potrebbe essere una donna di mezza età con i bigodini in testa e il rossetto sbavato, o un’adolescente cresciuta in campagna ai bordi della ferrovia, che non sa nulla del mondo se non ciò che ha appreso osservando la vita di una sorella un po’ civetta ormai morta di tubercolosi, come … Continua L'articolo Barbara Loden nello specchio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 aprile 2020) C’è un’America triste e smarrita dietro le immagini scintillanti di New York o di Las Vegas, come dietro la grande vetrina di Hollywood. Se volessimo darle un volto femminile, potrebbe essere una donna di mezza età con i bigodini in testa e il rossetto sbavato, o un’adolescente cresciuta in campagna ai bordi della ferrovia, che non sa nulla del mondo se non ciò che ha appreso osservando la vita di una sorella un po’ civetta ormai morta di tubercolosi, come … Continua L'articoloproviene da il manifesto.

BonvicinoMatteo : RT @nuovafrontiera: “Barbara Loden è stata molte donne [...] non c’è dubbio che la sua storia affascini chiunque la ascolti, con i suoi col… - CasaLettori : RT @Poesia2punto0: Top story: Recensione a cura di @CasaLettori di 'Suite per Barbara Loden' di Nathalie Léger pubblicato da La Nuova Front… - Poesia2punto0 : Top story: Recensione a cura di @CasaLettori di 'Suite per Barbara Loden' di Nathalie Léger pubblicato da La Nuova… - nuovafrontiera : RT @adelestancati: 'Suite per Barbara Loden' Nathalie Léger La Nuova Frontiera - lucy_esposito : RT @adelestancati: 'Suite per Barbara Loden' Nathalie Léger La Nuova Frontiera -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Loden Barbara Loden nello specchio Il Manifesto