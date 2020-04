Vertice Ue: Commissione propone Recovery Fund per 300 miliadi e emissioni per 320 miliardi (Di giovedì 23 aprile 2020) Aggiungere al prossimo bilancio Ue pluriennnale (2021-2027) un fondo temporaneo e mirato per la ripresa , il Recovery Fund, dotato di 300 miliardi di euro: è una delle principali proposte contenute in un documento interno della Commissione Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 aprile 2020) Aggiungere al prossimo bilancio Ue pluriennnale (2021-2027) un fondo temporaneo e mirato per la ripresa , il, dotato di 300di euro: è una delle principali proposte contenute in un documento interno della

