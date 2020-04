Allarme in Germania per la morte di 11mila uccelli VIDEO

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sono ore diin. Negli ultimi giorni, infatti, si è verificata ladi milioni di. In, nelle ultime due settimane si è verificata l’insolitadi. Un problema che come riportato da La Stampa, riguarda sopratutto le cianicarelle,pacifici e molto simili ai pettirossi. Dai primi test … L'articoloinper ladiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Una vera e propria strage di cinciarelle blu: si sono ammalate o sono morte in massa in Germania. creando allarme tra gli scienziati e i gruppi di conservazione che accusano un batterio di aver ucciso ...Sono ore di allarme in Germania. Negli ultimi giorni, infatti, si è verificata la morte di milioni di uccelli. In Germania, nelle ultime due settimane si è verificata l’insolita morte di 11mila ...