Enel pubblica il primo Report integrato

(Teleborsa) – Enel pubblica il suo primo Report integrato. Saranno infatti inclusi nella Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2019 dati ed informazioni finanziarie e non finanziarie, che evidenziano la stretta correlazione delle performance economiche e finanziarie del Gruppo con il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) fissati dall'ONU. "Abbiamo cambiato il nostro approccio alla costruzione della Relazione perché per noi l'integrazione tra business e sostenibilità è reale: nella strategia, nelle attività, nei risultati e quindi anche nel modo in cui tutto questo viene raccontato", ha spiegato Alberto de Paoli, CFO del Gruppo Enel, aggiungendo che la Relazione "ha l'ambizione di essere il primo e concreto esempio di Report integrato al servizio di tutti i nostri stakeholder".

(Teleborsa) - Enel pubblica il suo primo report integrato. Saranno infatti inclusi nella Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2019 dati ed informazioni finanziarie e non finanziarie, che ...

