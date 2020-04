«The Prayer», la performance cult durante One World Together at Home (Di lunedì 20 aprile 2020) The Prayer è stato senza dubbio uno dei (tanti) momenti speciali che hanno composto One World Together at Home, il concerto-evento in diretta mondiale tra sabato 18 e domenica 19 aprile. La performance, già cult, ha coinvolto ben cinque artisti: Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend, che si sono esibiti «insieme da casa», ciascuna la propria, riuscendo lo stesso a regalare agli spettatori in tutto il mondo un live particolarmente emozionante, anche per il significato del brano e la circostanza che ha portato al concerto. Con l'accompagnamento al piano suonato da Lang Lang, l'esibizione di The Prayer si è sviluppata in un crescendo emotivo, accentuato anche dalle (incredibili) voci che si sono «passate il microfono»: prima Celine Dion, poi Lady Gaga, John Legend e, di nuovo, Dion, che duetta con Andrea ... Leggi su gqitalia Lady Gaga guida la performance di The Prayer al Together At Home Concert (VIDEO)

Once World Together ad Home : meravigliosa esibizione sulle note di The Prayer (VIDEO)

Notizieditalia : Uno straordinario Andrea Bocelli canta “The Prayer” con Lady Gaga - stienne6 : RT @cditalia: ?? 'THE PRAYER' RIENTRA IN CLASSIFICA Grazie alla performance di ieri, pubblicata in digitale su tutte le piattaforme di stre… - Juventusw8nder1 : No Prayer for the Dying (2015 Remaster) - nsdn_adna : Giovanni Battista Salvi - The Virgin In Prayer (1640-1650) - e_ma_nue_le : Comunque io ho sempre sognato una collaborazione tra Lady Gaga ed Andrea Bocelli, è da ieri notte che non ascolto a… -