Malagò: «Non assegnare lo scudetto sarebbe una decisione di buon senso» (Di lunedì 20 aprile 2020) Giovanni Malagò ha parlato all’agenzia Alanews della ripresa del calcio italiano e della possibile assegnazione dello scudetto Giovanni Malagò ha parlato all’agenzia Alanews della ripresa del campionato e della possibile assegnazione dello scudetto. CALCIO – «Il calcio ha diritto e dovere di fare ciò che ritiene fare più giusto, per la Serie A è un diritto/dovere completare la stagione se lo ritiene opportuno. Poi, però, penso che sia altrettanto importante se non indispensabile una strategia diversa qualora questo non fosse possibile. Ma lo dico senza nessun tipo di polemica». GRAVINA – «Non interpreto le parole di Gravina, ho visto la sua intervista da Fazio. Quando ci siamo parlati gli ho detto che è al centro di una situazione non facile e lui conosce il mio pensiero. Penso di esser stato ... Leggi su calcionews24 Malagò : “Si trovi alternativa se Serie A non riprende. Scudetto? Giusto non assegnare - ma solo uno non ha capito…”

