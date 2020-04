Ferrara: «La gestione dell’emergenza in Campania è stata ottima. Il calcio? Passa in secondo piano» (Di domenica 19 aprile 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Ciro Ferrara. Con la Fondazione Cannavaro ha ideato un’asta benefica per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà. Ha messo in palio una maglia storica, arrivata alla cifra di 16mila euro. Abita a Torino. Parla della situazione in Piemonte, e anche della Campania. «La scorsa settimana è stata una delle peggiori. Sono in continuo contatto con i miei genitori a Napoli e per fortuna ci sono delle eccellenza come il Cotugno. La gestione in Campania è stata ottima». Sul calcio che vuole riprendere a tutti i costi. «Per quanto mi riguarda il calcio Passa in secondo piano. Di fronte alla vita e alla salute delle persone le chiacchiere stanno a zero. Dovremo abituarci a cambiare alcune abitudini e poi torneremo a parlare di calcio che è la nostra vita. Si ripartirà, ma tutto a suo tempo e con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 aprile 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Ciro. Con la Fondazione Cannavaro ha ideato un’asta benefica per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà. Ha messo in palio una maglia storica, arrivata alla cifra di 16mila euro. Abita a Torino. Parla della situazione in Piemonte, e anche della. «La scorsa settimana èuna delle peggiori. Sono in continuo contatto con i miei genitori a Napoli e per fortuna ci sono delle eccellenza come il Cotugno. Lain». Sulche vuole riprendere a tutti i costi. «Per quanto mi riguarda ilin secondo piano. Di fronte alla vita e alla salute delle persone le chiacchiere stanno a zero. Dovremo abituarci a cambiare alcune abitudini e poi torneremo a parlare diche è la nostra vita. Si ripartirà, ma tutto a suo tempo e con ...

napolista : Ferrara: «La gestione dell’emergenza in Campania è stata ottima. Il calcio? Passa in secondo piano» Al CorMez: «Di… - RussoMu : RT @EGalbarini: @ilfattoblog @fattoquotidiano @gianluc_ferrara A parte la Gestione Sanitaria, in Lombardia è tutto un “ Successo. La gesti… - EGalbarini : @ilfattoblog @fattoquotidiano @gianluc_ferrara A parte la Gestione Sanitaria, in Lombardia è tutto un “ Successo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara gestione Ferrara: «La gestione dell'emergenza in Campania è stata ottima. Il calcio? Passa in secondo piano IlNapolista Piero Bassetti: «Meglio ripartire al più presto. A 91 anni io sono ottimista»

La gestione della sanità è sotto accusa ... Tanto piu lo farà nell’Italia del Nord, compresa Bologna». Le cifre dei morti sono da ecatombe, l’economia è a terra. Eppure l’Italia continua ad essere ...

Coronaviuso, Ferrara: "Il Cotugno è un'eccellenza! A Torino c'è emergenza. Ho sentito Gattuso..."

Sono in continuo contatto con i miei genitori a Napoli e per fortuna ci sono delle eccellenza come il Cotugno. La gestione in Campania è stata ottima". Ciro Ferrara ha poi aggiunto: "Per quanto mi ...

La gestione della sanità è sotto accusa ... Tanto piu lo farà nell’Italia del Nord, compresa Bologna». Le cifre dei morti sono da ecatombe, l’economia è a terra. Eppure l’Italia continua ad essere ...Sono in continuo contatto con i miei genitori a Napoli e per fortuna ci sono delle eccellenza come il Cotugno. La gestione in Campania è stata ottima". Ciro Ferrara ha poi aggiunto: "Per quanto mi ...